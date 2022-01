Business news: Germania, per Bundesbank attacchi informatici rischio più importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi informatici sono “il rischio non finanziario più importante” per le banche tedesche. È quanto affermato da Joachim Wuermeling, membro del consiglio di amministrazione della Bundesbank di cui è direttore per la vigilanza bancaria, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Wuermeling ha aggiunto che, “fortunatamente”, gli attacchi dei pirati informatici contro gli istituti di credito della Germania sono stati “finora limitati”. Tuttavia, ha evidenziato il membro del Cda della banca centrale tedesca, “non conosciamo nemmeno la reale dimensione che possono avere” tali incidenti. Wuermeling ha proseguito: “Stiamo assistendo sempre più ai rischi derivanti dalla digitalizzazione delle banche”. Nella difesa dagli hacker da parte del settore del credito, “vi sono progressi, ma vi sono ancora punti deboli." Wuermeling ha, infine, avvertito che la lotta contro la criminalità informatica è una corsa contro il tempo: “Gli attacchi stanno diventando sempre più sottili, più sofisticati, più professionali”. (Geb)