Covid: a Capodanno in Lombardia discoteche chiuse hanno perso 120 milioni, a rischio 40 mila posti di lavoro

- Per il secondo anno di fila nelle discoteche lombarde non si è ballato, brindato e mangiato la fetta di panettone con il “rituale” di cotechino e lenticchie, queste ultime, secondo la tradizione, benaugurali di maggiori guadagni per l'anno che verrà. Guadagni che sono un miraggio per gli operatori di discoteche e sale da ballo che sono chiuse dal 30 dicembre per le restrizioni legate al Covid-19. Una chiusura che pesa per 120 milioni di euro sugli 800 milioni totali circa che produce il comparto in un anno. Con il paradosso che, mentre le restrizioni hanno colpito le sale da ballo e le feste in piazza, c'è chi, in tutta Italia, si è riorganizzato con feste private nelle case e dj set nei ristoranti. Al punto che, spiega Roberto Cominardi, presidente di Silb Fipe Milano, l'Associazione italiana delle imprese di intrattenimento, “a un titolare conviene depositare la propria licenza di discoteca e aprire un ristorante”. È accaduto dalle prime riaperture di aprile 2021, quando diversi imprenditori hanno depositato la “Scia” (Segnalazione certificata di inizio attività ndr.) dell'intrattenimento e sottoscritto quella di bar e ristorante. Una scelta che converrebbe a molti, ma che non tutti possono intraprendere, e quindi il problema persiste. Intanto sono circa 400 le discoteche in Lombardia che sono state costrette a spegnere luci e musica e ad annullare le serate già organizzate per l'evento più importante dell'anno, che ha un fortissimo impatto sull'economia di un locale: il 15 per cento del fatturato proviene infatti dalla sola notte di Capodanno. A rischio sono 40 mila posti di lavoro, oltretutto molti lavoratori fanno parte di personale specializzato nel settore notturno, difficilmente reimpiegabile. (segue) (Rem)