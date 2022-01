Business news: accordo Simenes Gamesa e Iberdrola per manutenzione 69 parchi eolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda ispano-tedesca Siemens Gamesa e la spagnola Iberdrola hanno firmato diversi contratti di servizio di manutenzione per un totale di 1,9 gigawatt in 69 parchi eolici del gruppo energetico in Spagna e Portogallo per un periodo compreso tra tre e cinque anni. Secondo quanto evidenziato in una nota congiunta, con questi nuovi contratti, Siemens Gamesa consolida la sua posizione come principale fornitore di servizi di gestione e manutenzione di Iberdrola nella regione. Siemens Gamesa, oltre a offrire servizi di funzionamento e manutenzione, lavora su programmi per massimizzare la produzione di energia, migliorare la disponibilità e ottimizzare i costi per tutta la vita utile della turbina. "Con questi accordi possiamo andare oltre i soliti compiti di manutenzione e offrire soluzioni che il mercato richiederà sempre di più, come l'aggiornamento delle turbine esistenti per aumentare la produzione di energia riducendo i costi di funzionamento e manutenzione", ha affermato John Paul Larraneta, amministratore delegato di Siemens Gamesa Services per il Sud Europa e l'Africa. (Spm)