Sardegna: nell'Isola è boom di richieste per il reddito di cittadinanza, domande aumentate del 30 per cento da inizio 2021 (2)

- I dati nazionali parlano di 3 milioni e 891mila assegni di reddito di cittadinanza staccati ogni mese per un importo medio di 546 euro. Nel solo Mezzogiorno si sono registrate 2 milioni e 480mila richieste per 581,82 euro. Agli sportelli dei Caf sardi negli ultimi mesi si sono presentate tante facce nuove, in particolare ex cassintegrati a cui sono stati sospesi gli ammortizzatori, ma anche commercianti e liberi professionisti. Tante persone, migliaia, che prima d'ora non hanno mai avuto bisogno di sostegni o che, per pudore non lo hanno mai chiesto. E crescono anche le richieste di aiuto alla Caritas: "L'aumento della povertà – ha detto Franco Manca del Centro Studi della Caritas diocesana di Cagliar – non è solo legato alla pandemia, ma anche a problemi di altra natura, in particolare di tipo economico che derivano da precedenti crisi. C'è un incremento molto forte di nuovi poveri, persone che si sono affacciate per la prima volta ai servizi Caritas. Aumentano le persone che pur avendo un reddito non riescono a fronteggiare la crisi e si rivolgono appunto ai servizi della Caritas; inoltre c'è un fortissimo aumento della distribuzione di beni e servizi da parte della stessa Caritas". Non mancano gli stranieri "persone che oggi provengono soprattutto da Nigeria, Marocco, mentre prima provenivano soprattutto da paesi europei". (Rsc)