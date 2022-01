Business news: Romania, nuove imprese straniere aumentano del 42 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di società con capitale straniero di nuova costituzione è aumentato del 42,2 per cento nei primi undici mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, per un totale di 5.284. Lo ha riferito l'Ufficio nazionale del registro del commercio (Onrc). L'ammontare complessivo del capitale sociale di queste imprese è di oltre 41 miliardi di dollari, in aumento del 107,3 per cento rispetto al periodo gennaio-novembre 2020. A novembre 2021 sono state costituite 558 società con partecipazione straniera al capitale. A fine novembre 2021 in Romania c'erano in totale 236.260 società con partecipazione straniera al capitale. Il maggior numero di società a partecipazione straniera è con investitori dall'Italia, rispettivamente 50.517, ma il valore più alto del capitale sociale appartiene alle società olandesi, rispettivamente 12,441 miliardi di dollari, in 5.656 società. (Rob)