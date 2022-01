Vaticano: Papa, Maria ci chiede di affidarci a Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima della recita dell'Angelus, papa Francesco ha sottolineato l'incoraggiamento che ci proviene da Maria la quale ci chiede di affidarci a Gesù: un messaggio di incoraggiamento che assume importanza profonda proprio ora che "viviamo ancora tempi incerti e difficili a causa della pandemia. Tanti sono intimoriti dal futuro e appesantiti da situazioni sociali, da problemi personali, dai pericoli che provengono dalla crisi ecologica, da ingiustizie e da squilibri economici planetari. Guardando a Maria con in braccio il suo Figlio – ha osservato Bergoglio - penso alle giovani madri e ai loro bambini in fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati. E contemplando Maria che adagia Gesù nella mangiatoia, mettendolo a disposizione di tutti, ricordiamo che il mondo cambia e la vita di tutti migliora solo se ci mettiamo a disposizione degli altri, senza aspettare che siano loro a cominciare". (Civ)