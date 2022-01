Vaticano: Papa, la pace richiede di fare un primo passo e domanda gesti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l’Angelus in Piazza San Pietro ha ricordato che oggi si celebra la 55esima Giornata mondiale della Pace: “Possiamo costruire veramente la pace solo se l’abbiamo nel cuore, solo se la riceviamo dal Principe della pace ha sottolineato il Papa - ma la pace è anche impegno nostro: chiede di fare il primo passo, domanda gesti concreti. Si edifica con l’attenzione agli ultimi, con la promozione della giustizia, con il coraggio del perdono, che spegne il fuoco dell’odio”. Quindi Francesco, ha spiegato che la pace “ha bisogno pure di uno sguardo positivo: che si guardi sempre – nella Chiesa come nella società – non al male che ci divide, ma al bene che può unirci! Non serve abbattersi e lamentarsi, ma rimboccarsi le maniche per costruire la pace”. (Civ)