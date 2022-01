Covid: a Capodanno in Lombardia discoteche chiuse hanno perso 120 milioni, a rischio 40 mila posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Covid è stato la nostra nemesi per eccellenza – spiega Cominardi -. In due anni abbiamo avuto delle finestre di aperture veramente risicate, di pochi mesi e sempre con forti restrizioni, non ultima quella in vigore con il 50 per cento della capienza. Un impatto devastante per l'economia dei locali”. Cominardi ha, amaramente, definito il decreto approvato pochi giorni fa “un regalo di Natale inaspettato” da parte del Governo. “Un capodanno va organizzato molto anticipatamente: i compensi del personale raddoppiano, così come i costi”, sottolinea Cominardi ricordando che “anche le prenotazioni hanno un costo e in questo caso devono essere restituite ai clienti, ma i terzi che le effettuano trattengono le loro percentuali”. “Arrivare con questa decisione a sei giorni da una data così importante dimostra una mancanza assoluta di conoscenza del comparto. Molti locali sono talmente disperati che stanno tirando dritto nonostante il ddl, c'è una tale preoccupazione per la tenuta economica delle aziende che spinge gli imprenditori a essere quasi dei bucanieri”, prosegue il presidente di Silb Fipe Milano. Una serata dal grande impatto economico, sia per quanto riguarda le spese sia i profitti, che sfiorano i 120 milioni di euro, alla quale seguono due settimane di quasi inattività. Il lavoro di un intero mese viene concentrato in un solo evento. La pandemia ha impresso un profondo cambiamento anche all'afflusso di persone: sono praticamente scomparse le serate infrasettimanali, una volta traino per tutta la città di Milano. (segue) (Rem)