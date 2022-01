Business news: Gazprom, il 23 dicembre record di forniture di gas alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 dicembre la società energetica russa Gazprom ha stabilito un record storico di consegne giornaliere di gas russo alla Cina attraverso il gasdotto Potere della Siberia. Lo ha riferito la società statale in una nota. Gazprom ha inoltre sottolineato che le forniture di gas ai consumatori europei vengono effettuate secondo le richieste in piena conformità con gli attuali obblighi contrattuali. In precedenza, l’amministratore delegato di Gazprom, Alekseij Miller, ha riferito che da novembre le forniture di gas alla Cina attraverso Potere della Siberia hanno superato di oltre un terzo gli obblighi contrattuali giornalieri. (Rum)