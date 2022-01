Business news: Germania, Ad Commerzbank si dice "ottimista" su attività del gruppo nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività della banca tedesca Commerzbank si svilupperanno in maniera positiva nel 2022. Lo ha detto l'amministratore delegato di Commerzbank, Manfred Knof, in una intervista al quotidiano tedesco "Handelsblatt". Secondo Knof, l'istituto di credito da lui guidato si posizionerà con risultati soddisfacenti in un anno difficile. Sebbene il 2022 sarà "un anno impegnativo non solo a causa della crisi del coronavirus", l'amministratore delegato, in carica dall'inizio dell'anno, ha dichiarato di essere ora "fondamentalmente ottimista" che il "core business" di Commerzbank "si svilupperà bene il prossimo anno". Secondo l'Ad, nel segmento della clientela privata, "continueremo ad espandere l'attività in titoli e il prestito ipotecario". "Prevediamo inoltre - ha aggiunto - un'attività molto solida con le Pmi tedesche in termini di concessione di prestiti e collocamento di obbligazioni. Vedremo qual è la linea di fondo". Knof ha sottolineato che la banca ha previsto accantonamenti per possibili inadempienze sui prestiti a causa della pandemia: "Vogliamo portare il nostro 'tampone per il coronavirus' nell'accantonamento del rischio di circa 500 milioni di euro nel 2022 e non dissolverlo". Il gruppo bancario ha chiuso l'anno in positivo nonostante gli alti costi di ristrutturazione, come ha affermato Knof: "È un grande successo che riporteremo un risultato positivo nel 2021 nonostante spese di ristrutturazione pari ad un miliardo di euro". Commerzbank ha chiuso il 2020 con una perdita di circa 2,9 miliardi di euro. Dopo essere entrato in carica il 1 gennaio 2021, Knof ha inasprito la politica di tagli e riduzione dei costi di impresa. Il Consiglio di amministrazione ha fissato l'obiettivo di ridurre il numero di posti di lavoro a tempo pieno da circa 39.500 a 32.000 entro la fine del 2024. La banca vuole inoltre ridurre la sua rete di filiali in Germania da 790 a 450. “Aumenteremo i rendimenti rispetto al 2020 e quindi sono migliori di quanto originariamente previsto. Inoltre, l'accantonamento per imminenti inadempienze sui prestiti sarà inferiore a quanto temuto all'inizio dell'anno", ha affermato Knof. (Geb)