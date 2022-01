Business news: governatore Banca centrale Ungheria, stretta della politica monetaria continuerà nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti dei tassi di interesse cominciati in Ungheria a giugno proseguiranno nel 2022 per riportare la prospettiva inflativa intorno al 3 per cento. Lo ha detto il governatore della Banca nazionale ungherese (Mnb), Gyorgy Matolcsy, intervistato dal quotidiano “Magyar Nemzet”. A suo avviso, l’istituto ha dato il via alla lotta per il ripristino di una stabilità dei prezzi e il prossimo passo è quello di ripristinare un equilibrio fiscale. Matolcsy ha espresso un giudizio positivo sulla legge di bilancio del governo per l’anno prossimo, ricordando però che bisogna al più presto riportare il deficit al di sotto del 3 per cento. In un’economia che muove verso la convergenza, non è l’indebitamento a dover servire, bensì la ricerca di fonti di crescita sostenibile attraverso il miglioramento della produttività, le riforme istituzionali e la transizione verde e digitale, ha detto. (Vap)