Capodanno: niente botti, Covid e tendenze hanno cambiato la notte di San Silvestro a Roma (2)

- Mille agenti della polizia locale di Roma Capitale sono stati impegnati nei controlli nella notte di San Silvestro. A partire dalle prime ore di ieri sera, gli agenti hanno intensificato i controlli nella Capitale, dal centro alla periferia, al fine di far rispettare i divieti. Bandite le feste dal ballo, gli assembramenti e le esplosioni di fuochi pirotecnici. Consentito nei locali dove si sono svolti i cenoni, mantenere musica di sottofondo purché non si balli. Alla stessa maniera sono state consentite solamente le fonatane luminose purché non esplodenti. (segue) (Rer)