Capodanno: niente botti, Covid e tendenze hanno cambiato la notte di San Silvestro a Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul perché il fenomeno dei “botti di Capodanno” sono in costante calo, il commerciante lo spiega sostenendo che “ai ragazzi non piace più questo genere di divertimento e ai botti preferiscono le discoteche. Dai noi, per lo più, compra chi vive nelle campagne; magari vicini di casa che mettono insieme un budget per uno spettacolo tutto per il loro”. Ma il mercato dei fuochi pirotecnici sta cambiando. “Come azienda stiamo promuovendo spettacoli pirotecnici per manifestazioni pubbliche o private senza sparare neanche un colpo. A nostro parere molto più belli e rispettosi dell’ambiente. Uno spettacolo che parte dal basso verso l’alto. Invece che con le classiche batterie, a parte le fasi iniziali di uno spettacolo luminoso, il resto è solo scoppi e botti. Meglio il piro-musicale, quando la scenografia è accompagnata dal colore e dalla musica”. (Rer)