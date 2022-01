© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo ammonimento di Papa Francesca in favore delle donne. Durante l’omelia pronunciata per la messa in occasione della 55ma Giornata mondiale della pace, Bergoglio ha evidenziato: “Quanta violenza c’è nei confronti delle donne! Basta! Ferire una donna oltraggiare Dio, che da una donna a preso l’umanità“. (Civ)