Capodanno: Coldiretti, festa si è spostata a tavola, spesi 2,6 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consolarsi gli italiani nelle case si sono buttati dunque sul cibo, con lo spumante – sottolinea la Coldiretti – che si è confermato come il prodotto immancabile oltre otto italiani su dieci (84 per cento) che fanno saltare ben 85 milioni di tappi durante le feste di fine anno, sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell’80 per cento dei menu forse perché sono chiamate a portar fortuna. Ma da segnalare c’è anche la riscossa di cotechino e zampone presenti sul 71 per cento delle tavole. Si stima che siano stati serviti – sottolinea la Coldiretti – circa 6 milioni di chili di cotechini e zamponi, con una netta preferenza per i primi. Sulle tavole per le feste è stata forte anche la presenza del pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie e seppie ma anche la frutta è stata protagonista del cenone con il 93 per cento degli italiani che ha puntato su quella italiana, a partire dall’uva “portafortuna”, presente in sei tavole su dieci (64 per cento). Addio invece alle mode esterofile del passato come il consumo di frutta fuori stagione importata dall’estero anche fa registrare un crollo del 20 per cento rispetto alle feste di fine anno di cinque anni fa. Non è un caso che il 95 per cento dei commensali nelle case e fuori quest’anno preferisce prodotti nazionali per la qualità ma anche per sostenere l’economia ed il lavoro per aiutare il Paese a superare le difficoltà generate dalla pandemia. La maggioranza delle tavole sono state imbandite con menu a base di prodotti o ingredienti nazionali con una spesa stimata – conclude la Coldiretti – in 900 milioni di euro per pesce e le carni compresi i salumi, 530 milioni di euro per spumante, vino ed altre bevande, 300 milioni di euro per dolci, 460 milioni di euro per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca, 230 per pasta e pane e 150 milioni di euro per formaggi e uova. (Rin)