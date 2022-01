© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di interesse di riferimento fissato dalla Banca nazionale ceca (Cnb) non dovrebbe superare il 5 per cento nel 2022. Lo ha dichiarato il governatore dell’istituto, Jiri Rusnok, intervistato dall’emittente “Cesky rozhlas”. Alla luce dell’inflazione crescente – a gennaio ci si aspetta che raggiunga il 7 per cento anno su anno – la Cnb effettuerà altri rialzi come quelli già avvenuti, ha detto. (Vap)