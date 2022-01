Business news: governo Spagna approva 17 milioni di aiuti per creare occupazione in ex zone minerarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Transizione ecologica spagnolo ha approvato 17,4 milioni di euro di aiuti per 130 progetti imprenditoriali e piccoli progetti di investimento nei comuni colpiti dalla chiusura delle miniere di carbone nelle comunità autonome delle Asturie, Castiglia e Leon, Aragona e Castiglia-La Mancia. Secondo il ministero, gli aiuti, inclusi nel quadro d'azione 2019-2027 per la promozione delle zone minerarie, incanalerà un investimento totale di 135,6 milioni che darà impulso al tessuto produttivo locale e creerà circa 625 posti di lavoro. Per settore di attività, il 50 per cento (18 progetti) è nell'industria manifatturiera; il 19 per cento (sette progetti) nel commercio, il 14 per cento (cinque progetti) nelle attività di gestione dei rifiuti e l'8 per cento (tre progetti) nei servizi di alloggio. (Spm)