Business news: Auto, Daimler riduce quota in Denza dal 50 al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Daimler sta riducendo dal 50 al 10 per cento la propria quota in Denza New Energy Automotive, joint venture che forma con il partner cinese Byd Auto Company. L'operazione dovrebbe essere completata nel 2022, con l'azienda cinese che deterrrà il 90 per cento di Denza. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il “nobile obiettivo” dei due gruppi era diventare il “produttore di veicoli a propulsione alternativa di maggior successo in Cina”. Tuttavia, in Denza “vi è sempre stato un ampio divario tra aspirazione e realtà”. Dall'immissione del primo modello sul mercato cinese nel 2014, Denza “non ha venduto nemmeno 23 mila veicoli”. Tra gli oltre cento marchi automobilistici presenti in Cina, la joint venture tra Daimler e Byd Auto Comapny è attualmente all'80mo posto, con una quota di mercato dello 0,02 percento. Alla luce di “numeri così devastanti, Daimler sta ora prendendo le distanze dal suo “flop in Cina”. (Geb)