Business news: Regno Unito, aumento contagi ha duri riflessi sul commercio al dettaglio

- Gli elevati tassi di contagio da coronavirus e le restrizioni più severe in alcune regioni del Regno Unito hanno avuto un riflesso sul commercio al dettaglio. È quanto riferisce il quotidiano “Financial Times” che cita i dati di Springboard, secondo cui sino a mezzogiorno di domenica 26 dicembre l’affluenza nei negozi e punti vendita tradizionalmente presi d’assalto dai cittadini britannici nel cosiddetto “Boxing Day” è calata del 45 per cento rispetto al 2019. Nel centro di Londra, dove i dati ufficiali mostrano che una persona su 20 è stata contagiata dalla variante Omicron, è stato riscontrato un numero di acquirenti inferiore del 67 per cento rispetto ai livelli del 2019. Su Oxford Street, la principale arteria commerciale della capitale, c'erano code per entrare a Selfridges ma altri grandi negozi, tra cui Marks and Spencer, John Lewis e Next hanno deciso di non aprire. La decisione dei governi delle tre nazioni devolute – Irlanda del Nord, Scozia e Galles – di imporre restrizioni più severe rispetto all'Inghilterra di domenica si rifletteva nei primi dati sull'affluenza. In Irlanda del Nord, il numero di acquirenti è diminuito del 73 per cento rispetto allo stesso giorno del 2019. In Galles, che ha reintrodotto le misure di distanziamento sociale, il numero è stato inferiore del 53 per cento, mentre in Scozia, l'affluenza è diminuita del 50 per cento. In Inghilterra, dove il primo ministro britannico Boris Johnson si è finora trattenuto dall'intraprendere ulteriori azioni per cercare di fermare la diffusione della variante Omicron, le visite sono diminuite del 43 per cento. (Rel)