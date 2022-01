Editoria: la rivista Kalima house organ della Lega musulmana mondiale, "conoscersi per rispettarsi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero con le radici ben salde in Italia ma che attraverso i suoi rami distribuisce i propri frutti, in questo caso editoriali, a decine e decine di Paesi nel mondo. E' un immagine sacra, come vedremo in seguito, ma che perfettamente descrive il progetto editoriale pensato da Nizar Ramadan, giornalista libanese da 37 anni in Italia e dal 2016 editore della rivista Kalima, di fatto l'house organ della Lega musulmana mondiale. Un progetto, come ci spiega lo stesso editore in un lungo colloquio con "Agenzia Nova", la cui natura "è quella di viaggiare con le parole, come l'informazione" ma con "la modalità 'made in Italy' influenzata dalla mia cultura di origine" e con il solo obiettivo di "capire l'esigenza dell'interlocutore". Un aspetto, quello delle modalità "made in Italy", che lo stesso Nizar Ramadan ha voluto utilizzare anche da un punto di vista grafico: "I rami di questo albero, naturalmente, vengono tradotti in inglese, giapponese, francese ed ovviamente in lingua araba" ma la peculiarità di Kalima è quella di "riportare la stessa identica notizia in molte lingue. Questo, a mio avviso, è un messaggio universale straordinario, un modello trasparente di comunicazione. Ci sono casi di prodotti editoriali in italiano poi tradotti e reinterpretati in una versione specifica per i singoli paesi. “Nel caso di Kalima - ha voluto rimarcare - si trova lo stesso modello editoriale" indipendentemente dall'edizione che si ha sotto mano. (segue) (Rin)