Editoria: la rivista Kalima house organ della Lega musulmana mondiale, "conoscersi per rispettarsi" (2)

- E non sarebbe potuto essere diversamente poiché, ci tiene a rimarcare Ramadan, "questa è una rivista votata al dialogo, alla comprensione ed alla conoscenza dell'altro, perché il dialogo non può avvenire senza conoscenza. Conoscersi per rispettarsi, questo è il mio motto, perché il rispetto avviene solo tramite la conoscenza e questa può e deve avvenire anche attraverso modalità editoriali. La conoscenza ed il dialogo - ha rimarcato - non possono realizzarsi solo durante le conferenze o gli incontri ufficiali ma anche attraverso la modalità editoriale che consente a tutti di accedere e conoscere una cultura altrui". Secondo Ramadan, infatti, "l'editoria ha questo compito, perché tutto è documentato e non possono esserci misunderstanding, al contrario delle singole interpretazioni. Un'editoria chiara, diplomatica, e basata sulla conoscenza dei fatti, è un modo per le persone di documentarsi, con la propria interpretazione, ovviamente. Ma la notizia rimane". Il tutto, come ribadito, partendo da una visione italiana: " Sono italo-libanese e da 37 anni sono in Italia" ma da sempre "sono affascinato dal made in Italy nei suoi vari aspetti. Anche per quel che riguarda l'editoria dove questo Paese, senza dubbio, potrebbe essere protagonista. Perché la ricchezza colturale che c'è in Italia è un arricchimento per le altre culture: grazie a queste radici, che derivano da un'educazione biblica, la cultura italiana è sempre in evoluzione e mai obsoleta". (segue) (Rin)