Editoria: la rivista Kalima house organ della Lega musulmana mondiale, "conoscersi per rispettarsi" (4)

- Quanto alla storia di questa rivista, Ramadan ha parlato di una genesi "naturale: io sono libanese, il Paese dove forse l'editoria è nata". Accanto a questa passione ancestrale, "sono stato affascinato dalla cultura italiana, che mette colore, design, stile e raffinatezza". Inoltre, ricorda, "la Lega musulmana mondiale, di cui la rivista è un house organ, aveva una sua rete di comunicazione presente in 67 paesi ma non c'era un prodotto in lingua italiana. Con le mie idee e la visione editoriale ho presentato questo progetto che è stato accolto con molta cura ed attenzione perché c'è una particolarità: la visione italiana per comunicare attraverso un prodotto di 'organ house'". La rivista, infatti, viene distribuita sul nostro territorio nazionale a tutte le comunità musulmane, alle ambasciate dei paesi arabi, alle moschee ed anche alle associazioni culturali di stranieri mussulmani. All'estero, come detto, sono invece ben 45 i Paesi in cui è possibile leggere Kalima. Ma perché Kalima? Kalima - ci spiega il direttore - vuol dire "parola" e questo termine "lo ritroviamo in un versetto bellissimo del Corano in cui, la buona parola viene rappresentata come un albero che ha le sue radici salde ed i suoi rami sono distribuiti per dare i frutti al prossimo. Secondo una seconda interpretazione, fra l'altro, si tratta di un albero piantato nel paradiso e i suoi rami danno frutti alle creature dell'universo". (segue) (Rin)