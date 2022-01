Vaticano: Papa, risorse per armamenti siano usate per educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è nella Basilica di San Pietro per celebrare la Santa messa in occasione della 55esima Giornata mondiale della pace. Il Pontefice nel corso della sua omelia ha puntato il dito contro le spese militari: “Sono aumentate, superando il livello registrato al termine della guerra fredda e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante - ha evidenziato - è dunque opportuno ed urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedono un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”. Francesco ha quindi osservato: “Il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può caricare grandi benefici e lo sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute la scuola le infrastrutture la cura del territorio”. (Rin)