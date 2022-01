Vaticano: Papa, Gesù è venuto al mondo povero ed è bella notizia per chi è ai margini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l’omelia pronunciata in occasione della Santa messa per celebrare la 55esima giornata mondiale della pace ha evidenziato: “Gesù ci tocca il cuore nascendo piccole e povero, ci infonde amore anziché timore. La mangiatoia ci anticipa che si farà cibo per noi. E la sua povertà è una bella notizia per tutti specialmente per chi è ai margini, per i rifiutati, per chi al mondo non conta. Dio viene lì: Nessuna corsia preferenziale, nemmeno una culla! Ecco la bellezza di vederlo adagiato in una mangiatoia”. (Rin)