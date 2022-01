Business news: Spagna, Goldman Sachs aumenta partecipazione in Sacyr al 5,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca statunitense Goldman Sachs è ritornata ad essere tra gli azionisti significativi dell'impresa di costruzioni spagnola Sacyr con il 5,8 per cento del capitale dopo che aveva ridotto la sua quota allo 0,88 per cento il 20 dicembre scorso. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". Attualmente, la compagnia petrolifera spagnola Disa detiene la quota maggiore di Sacyr con il 14,6 per cento, seguita dall'azienda José Manuel Loureda, (8,3 per cento), Grupo Fuertes (6,3 per cento), Beta Asociados (5 per cento), Norges Bank (3,6 per cento), Nortia Capital (3,05 per cento) e Covalis (1 per cento). (Spm)