Capodanno: niente botti, Covid e tendenze hanno cambiato la notte di San Silvestro a Roma

- Ancora un capodanno in trincea a causa del Covid. Seppure i divieti di assembrarsi, di festeggiare in discoteche o sale da ballo sembrano oggi quanto mai stringenti, sono rimaste comunque possibili quelle “libertà” di partecipare a cenoni con amici e parenti, assolutamente vietati lo scorso anno quando non era possibile neanche uscire di casa. Alle norme anti Covid si sono aggiunti anche i divieti dettati dal buonsenso; in alcuni comuni come a Roma, Viterbo e Latina, è vietato far esplodere i cosiddetti “botti” di Capodanno legati ad una tradizione che, però, non tiene conto di quanto, quegli scoppi, siano un problema non solo per gli animali, ma anche per la sicurezza. (segue) (Rer)