Capodanno: niente botti, Covid e tendenze hanno cambiato la notte di San Silvestro a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prudenza”, si era raccomandato Alessandro Paola, comandante dei vigili del fuoco di Roma. “Prudenza –aveva detto-, che non significa avere paura, ma significa invece assumere un atteggiamento di corretto, senza esagerazioni e senza avventurarsi nella non consapevolezza di ciò che può avvenire in modo maldestro”. In attesa di sapere dai resoconti dei vigili del fuoco se i suoi appelli sono stati ascoltati o meno, resta l’altro pericolo, quello di eventuali petardi o artifici pirotecnici rimasti inesplosi. “Mai tentare di riaccendere quel materiale –ha anche detto anche Paola- oppure evitare di cambiare o modificare la funzionalità dei fuochi stessi in modo tale da determinare degli effetti per i quali i fuochi stessi non sono stati progettati”. (segue) (Rer)