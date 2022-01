Quirinale: Di Maio, grazie Mattarella ha preso su sue spalle intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha commentato sul suo profilo Facebook il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolindando come il capo dello Stato rappresenti un "simbolo dell'unità nazionale". "Ha sempre trasmesso fiducia, certezze e serenità. Grazie al Presidente Mattarella, che nei momenti più bui e davanti alle fragilità di un popolo lacerato dalla pandemia, ha preso sulle proprie spalle l’intero Paese", ha dichiarato Di Maio. "Non ci ha mai fatto mancare il suo supporto, tracciando la strada da seguire, sempre attento alle esigenze di tutta la collettività", ha aggiunto. "Oggi dobbiamo guardare avanti, senza dimenticare la sofferenza di questi mesi drammatici. Ma il domani, con la collaborazione di tutti e con un forte attaccamento alle Istituzioni, ci permetterà di far ripartire l’Italia al massimo delle sue potenzialità. Grazie Presidente, un esempio per tutti noi", ha concluso il ministro degli Esteri. (Res)