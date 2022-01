Business news: Germania, imprese ottimiste per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese tedesche sono ottimiste per il 2022, con nessun settore che prevede un declino della produzione e delle attività, mentre alcuni comparti stimano una netta ripresa nonostante la crisi del coronavirus e la carenza di materie prime su scala globale. È quanto si apprende da un sondaggio dell'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw) su 48 associazioni imprenditoriali della Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, un simile risultato non era mai stato registrato in precedenza. In 39 organizzazioni, la maggioranza delle imprese ipotizza un livello di produzione più elevato nel 2022 rispetto al 2021. Si tratta di settori rilevanti come chimico, farmaceutico, automobilistico, aeronautico, elettrico, edile, artigianato, commercio al dettaglio, turismo e immobiliare. Quattro associazioni prevedono addirittura una produzione significativamente più elevata nel prossimo anno, compresi i settori ad alta intensità di occupazione quali ingegneria meccanica, siderurgia e lavorazione dei metalli. L'Iw individua due ragioni principali per questo ottimismo. In primo luogo, si tratta della ripresa dalla crisi del coronavirus: la domanda repressa dall'emergenza sanitaria su scala globale dovrebbe, infatti, sbloccarsi nel prossimo anno, avvantaggiando un Paese esportatore come la Germania. In secondo luogo, le imprese tedesche prevedono di aumentare notevolmente gli investimenti. (Geb)