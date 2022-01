Business news: Regno Unito, numero dei consumatori britannici nelle vie dello shopping sceso del 45 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione della variante Omicron del coronavirus e le più severe restrizioni hanno determinato un calo del 45 per cento delle presenze nei negozi da parte dei consumatori britannici rispetto al Santo Stefano del 2019. È quanto ha rivelato un'analisi condotta da Springboard e menzionata dal quotidiano “Financial Times”. Il centro di Londra ha osservato un calo del 67 per cento e in una delle vie principali dello shopping, Oxford Street, si sono registrate lunghe file ai grandi magazzini Selfridges, mentre altri grandi negozi sono rimasti chiusi. In Irlanda del Nord, Galles e Scozia, i cui governi hanno introdotto misure restrittive più stringenti rispetto all'Inghilterra, il numero dei consumatori è crollato di oltre la metà. (Rel)