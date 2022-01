Business news: Spagna, governo approva 150 milioni di aiuti per progetti legati ad idrogeno rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Transizione ecologica spagnolo ha approvato il bando per una linea di aiuti da 150 milioni di euro per progetti pionieristici di idrogeno rinnovabile in settori difficili da decarbonizzare, come l'industria o il trasporto pesante. L'Istituto per la diversificazione e il risparmio energetico (Idae) sarà responsabile della gestione di queste sovvenzioni, che saranno assegnate su base competitiva e sosterranno progetti che combinano, in modo integrato, la produzione, la distribuzione e l'uso di idrogeno. Questo è uno dei primi quattro bandi nell'ambito del progetto strategico per la ripresa e la trasformazione economica delle energie rinnovabili, l'idrogeno rinnovabile e lo stoccaggio (Perte Erha) che avrà una dotazione complessiva di 16,3 miliardi di euro. (Spm)