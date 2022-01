Business news: Germania, rappresentanti imprese insoddisfatti dalla politica monetaria della Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) sta facendo troppo poco per contrastare l’inflazione. E’ quanto ritiene il presidente dell’Associazione federale tedesca del commercio all’ingrosso, estero e dei servizi (Bga), Dirk Jandura. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il fatto che la Bce aiuti a stabilizzare le finanze statali in tempo di crisi può essere “politicamente giustificato ma non nel lungo periodo”, perché mette in discussione la fiducia nella valuta e provoca la distruzione del suo valore. “Un allontanamento da questa politica è dunque necessario”, ha dichiarato Jandura. Di avviso simile è il presidente della Camera di commercio e dell’industria tedesca (Dihk), Peter Adrian. “Quello che mi preoccupa è che la Bce non ha ancora dato segnali concreti di voler abbandonare la sua politica monetaria” attuale, ha dichiarato. (Geb)