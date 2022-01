Business news: Francia, disoccupazione a novembre cala dello 0,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre in Francia il tasso di disoccupazione ha continuato a scendere registrando un calo dell'1,7 per cento nella categoria A, che include persone senza nessun impiego in cerca di lavoro. È quanto emerge dalle stime del ministero del Lavoro. A novembre si sono registrati 55.800 persone in meno appartenenti a questa categoria, per un totale di 3,3 milioni. Il dato continua così a scendere dopo il -3,3 per cento di ottobre. Se si includono i disoccupati appartenenti alla categoria B (che include chi ha lavorato massimo 78 ore nel mese precedente) e C (coloro che hanno lavorato più di 78 ore), la disoccupazione è scesa dello 0,7 per cento per un totale di 6,6 milioni. (Frp)