Business news: Spagna, Telefonica acquista apparecchiature 5G Ericsson per sostituire quelle di Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha acquistato apparecchiature di rete 5G dal produttore svedese Ericsson per sostituirne alcune della cinese Huawei. È quanto riferito da una fonte dell’azienda spagnola al quotidiano “Expansion”, secondo cui la sostituzione delle apparecchiature di rete mobile di nuova generazione fa parte della strategia di Telefonica annunciata nel 2019 per diversificare i fornitori, secondo la fonte. “Expansion” ha affermato che la società di telecomunicazioni ha inizialmente utilizzato alcune apparecchiature di Huawei che aveva già acquistato prima di cercare forniture alternative. La fonte di Telefonica ha rifiutato di riportare la quota di attrezzatura e componenti che la società di telecomunicazioni iberica ha acquistato da Ericsson e quando è stata effettuata la transazione. La decisione di Telefonica del 2019 è arrivata in un momento in cui la cinese Huawei, leader mondiale nel mercato delle apparecchiature di rete, era stata trascinata al centro della guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti. Quando Telefonica ha annunciato la sua strategia due anni fa, ha affermato che la sua decisione di diversificare era di natura puramente tecnica e che non aveva individuato delle prove a sostegno delle accuse statunitensi secondo cui l'attrezzatura di Huawei rappresenterebbe un rischio per la sicurezza. (Spm)