Vaticano: Papa, la pandemia ha accresciuto il senso di smarrimento ma non siamo soli (2)

- Tuttavia, il Papa mette in guardia dai "bei discorsi, dagli eventi altisonanti", e spiega che una città accogliente "si riconosce dall'attenzione quotidiana, "feriale" a chi fa più fatica – conclude Bergoglio – alle famiglie che sentono di più il peso della crisi, alle persone con disabilità gravi e ai loro familiari". L'augurio è che tutti possano seguire Gesù "nel cammino quotidiano: Lui dà pienezza al tempo, dà senso alle opere e ai giorni. Abbiamo fiducia, nei momenti lieti e in quelli dolorosi: la speranza che Lui ci dona è la speranza che non delude". (Civ)