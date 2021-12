Covid: 144.243 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi all'11,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 144.243 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in rialzo rispetto ai 126.888 di ieri. Si registrano 155 vittime, contro le 156 i ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 1.224.025, contro i 1.150.352 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale all'11,8 per cento dall'11 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 900.984. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.260, 119 in più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150. I dimessi/guariti sono 22.579, per un totale di 5.087.297 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (41.458), Toscana (16.886), e Campania (14.587). (Rin)