Speciale infrastrutture: Città metropolitana Roma, Vincenzi (Pd), squadra capace che darà attenzione a territorio

24 luglio 2021

- "Auguri di buon lavoro alla Giunta Metropolitana della città di Roma appena nominata dal sindaco Roberto Gualtieri. In bocca al lupo al vicesindaco Pierluigi Sanna, con delega al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), progetti europei e rapporti con gli enti locali; alla consigliera metropolitana Tiziana Biolghini, delegata a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione; alla consigliera metropolitana Manuela Chioccia, con delega a Viabilità, Mobilità e Infrastrutture; al consigliere metropolitano Rocco Ferraro, delegato a Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali; alla consigliera metropolitana Cristina Michetelli, nominata al Bilancio e Patrimonio. Una squadra capace, che riuscirà a dare ai nostri territori l'attenzione che meritano". Così in una nota Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)