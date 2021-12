Covid: Brusaferro (Iss), contagi aumentati soprattutto in fascia 20-29 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di contagio da Covid stanno aumentando significativamente in tutta Italia e le fasce di età più giovani sono quelle oggi caratterizzate dalla maggior circolazione del virus. Lo ha reso noto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, presentando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Questa settimana, la fascia tra i 20 e i 29 anni è quella dove “la circolazione è aumentata più significativamente”, ha spiegato, anche se tutte le fasce sotto i 40 anni “sono caratterizzate da una crescita di settimana in settimana”. Il presidente dell’Iss ha sottolineato che “il rischio di ospedalizzazione per le fasce più giovani rimane contenuto ma presente” e questo - ha concluso - “ci ricorda l’importanza della vaccinazione" anche per i più giovani”. (Rin)