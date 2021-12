Vaccino: Brusaferro (Iss), crescono terze dosi e somministrazioni per bambini 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le terze dosi stanno crescendo in tutte le fasce di età. Nella fascia over 80 si è raggiunto il 71 per cento, mentre nella fascia over 70 il 57 per cento. Lo ha reso noto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, presentando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Allo stesso modo, “sta crescendo, al 6 per cento, il numero di bambini dai 5 agli 11 anni per i quali viene somministrata la prima dose”, ha aggiunto. (Rin)