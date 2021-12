Vaticano: Papa, lo stupore del Natale non è frenesia consumistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha presieduto, questo pomeriggio, i primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, cui ha fatto seguito l'esposizione del Santissimo Sacramento, il tradizionale canto dell'inno "Te Deum", a conclusione dell'anno civile, e la Benedizione Eucaristica. Maria, afferma il Pontefice nel corso dell'omelia "è la prima testimone –la prima e la più grande, e nello stesso tempo la più umile. La più grande perché la più umile". Bergoglio invita i presenti a "risvegliare lo stupore per il mistero dell'Incarnazione" sull'esempio della Vergine. "Il suo cuore è colmo di stupore – prosegue Francesco – ma senza ombra di romanticismi, di sdolcinatezze, di spiritualismi. No. La Madre ci riporta alla realtà, alla verità del Natale". "Non si può celebrare il Natale senza stupore" ammonisce il Papa, che continua: "Però uno stupore che non si limiti a un'emozione superficiale, legata all'esteriorità della festa, o peggio ancora alla frenesia consumistica. Se il Natale si riduce a questo, nulla cambia: domani sarà uguale a ieri, l'anno prossimo sarà come quello passato, e così via. Vorrebbe dire riscaldarsi per pochi istanti ad un fuoco di paglia, e non invece esporsi con tutto il nostro essere alla forza dell'Avvenimento, non cogliere il centro del mistero della nascita di Cristo". Lo stupore cristiano, quindi, spiega il Pontefice, "non trae origine da effetti speciali, da mondi fantastici, ma dal mistero della realtà: non c'è nulla di più meraviglioso e stupefacente della realtà!". (Civ)