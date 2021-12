Vaticano: Papa, la pandemia ha accresciuto il senso di smarrimento ma non siamo soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco richiama ogni uomo alla responsabilità solidale verso il prossimo. Lo fa nel corso dell'omelia pronunciata durante i primi vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio. "Questo tempo di pandemia – afferma il Pontefice – ha accresciuto in tutto il mondo il senso di smarrimento. Dopo una prima fase di reazione, in cui ci siamo sentiti solidali sulla stessa barca, si è diffusa la tentazione del "si salvi chi può". Ma grazie a Dio abbiamo reagito di nuovo, con il senso di responsabilità". La gratitudine di Maria che contempla il Figlio, spiega il Papa, è un messaggio per tutti gli uomini: "Dio non ha abbandonato il suo popolo, è venuto, è vicino, è Dio-con-noi. I problemi non sono spariti, le difficoltà e le preoccupazioni non mancano, ma non siamo soli". E allora, aggiunge Bergoglio, "veramente possiamo e dobbiamo dire "grazie a Dio", perché la scelta della responsabilità solidale non viene dal mondo: viene da Dio; anzi, viene da Gesù Cristo, che ha impresso una volta per sempre nella nostra storia la "rotta" della sua vocazione originaria: essere tutti sorelle e fratelli, figli dell'unico Padre". Il Pontefice parla anche della realtà di Roma dove "tutti si sentono fratelli; in un certo senso, tutti si sentono a casa, perché questa città custodisce in sé un'apertura universale". (segue) (Civ)