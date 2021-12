Speciale energia: Spagna, Sonnedix acquista due parchi solari da Acs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sonnedix, produttore di energia solare di proprietà di investitori istituzionali consigliati dalla banca statunitense Jp Morgan, ha chiuso l'acquisto di due parchi fotovoltaici dell'azienda di costruzioni spagnola Acs da 50 MW ciascuno. Lo riferisce il quotidiano "El Confidencial". Il primo si trova in Castiglia La Mancia operativo dal 2017, il secondo a Caceres in Estremadura in funzione dal 2021. Fonti del settore stimano che questa transazione è stata chiusa, in totale per poco meno di 100 milioni di euro, senza che né il venditore né l'acquirente abbiano fornito ulteriori dettagli. (Spm)