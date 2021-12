Speciale energia: Algeria, dal 2022 capacità gasdotto Medgaz aumenterà di 2 miliardi metri cubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Naturgy, l'azienda statala di idrocarburi algerina Sonatrach ed il fondo d'investimento statunitense BlackRock si preparano a lanciare l'espansione della capacità del gasdotto Medgaz. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", l'obiettivo è aumentare la capacità di 2 miliardi di metri cubi di gas (Bcm) aggiuntivi che dall'Algeria raggiungeranno la Spagna. A tal proposito, sono stati effettuati alcuni test di pressione lo scorso novembre per verificare che l'impianto funzioni correttamente. Alla fine del 2019, Naturgy ha trasformato la sua partecipazione del 14,95 per cento in Medgaz in una quota strategica del 49 per cento, dopo l'acquisto dal fondo sovrano emiratino Mubadala del 34,05 per cento della sua partecipazione attraverso il fondo BlackRock. (Spm)