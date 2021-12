Speciale energia: Bosnia, entità della Federazione limita l'aumento dei prezzi dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Parlamento della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana) ha approvato in una seduta straordinaria un emendamento per limitare l'aumento del costo dell'energia elettrica. Secondo quanto riferisce il sito "Oslobodjenje", il limite fissato per l'aumento dei prezzi è pari al 20 per cento rispetto a quelli attuali e viene applicato alle imprese. L'emendamento prevede che il governo federale debba intervenire per limitare la crescita dei prezzi se questi dovessero aumentare di oltre il 20 per cento rispetto all'anno precedente. (Seb)