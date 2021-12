Speciale energia: Spagna, Acs formalizza vendita Cobra a francese Vinci per 4,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs ha ufficializzato oggi la vendita della sua divisione di servizi industriali Cobra al gruppo francese Vinci con una plusvalenza per la società di Florentino Perez di almeno 2,9 miliardi di euro. La transazione complessiva ammonta a 4,9 miliardi di euro ed è stata conclusa d'urgenza dato che le parti coinvolte avevano intenzione di concludere l'affare nel 2021. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias", secondo cui il presidente di Vinci, Xavier Huillard, ha dichiarato che "l'integrazione in Vinci delle attività energetiche di Acs, compresa la sua piattaforma di sviluppo di progetti di energia rinnovabile, mira non solo a costruire un leader mondiale nell'ingegneria, nei lavori e nei servizi legati all'energia, ma anche ad accelerare, grazie all'esperienza di Cobra, il suo sviluppo nelle rinnovabili e rafforzare così il suo contributo alla transizione ambientale". L'accordo prevede che Vinci assorbirà altre 12 filiali di Acs operanti nelle attività di ingegneria (Imesapi, Maetel, Semi, Etra, Procme, Intecsa, Initect Energía, Cymi, Syce, Makiber, Dragados OffShore e Masa). Con l'operazione Vinci si rafforza nell'energia verde e nella costruzione industriale, incorporando anche un team di 45 mila dipendenti e raddoppiando la sua presenza in Spagna ed America Latina. L'accordo con Vinci include la creazione di una joint venture (Vinci 51 per cento e Acs 49 per cento) che acquisterà, a prezzi di mercato, gli asset di energia rinnovabile che la divisione servizi industriali sta sviluppando fino al 2029. (Spm)