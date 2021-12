Speciale scuola: legge Bilancio, Bianchi, stanziati per la scuola oltre 900 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la legge di Bilancio "stanziamo più di 900 milioni per la scuola, che vanno ad aggiungersi agli oltre 17 miliardi previsti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Risorse che consentono di affrontare gli impegni nell'immediato, come l'emergenza sanitaria e la valorizzazione del personale, e gli investimenti nel medio e lungo periodo". Lo sottolinea il ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi. "Il passaggio parlamentare e il lavoro svolto insieme ai gruppi ci hanno consentito di potenziare alcune misure e aumentare i fondi a disposizione del settore Istruzione. Le scuole - prosegue - avranno a disposizione 400 milioni per prorogare i contratti del personale aggiuntivo, sia insegnanti che Ata, assunto temporaneamente per fronteggiare l'emergenza sanitaria; con 300 milioni alimenteremo il fondo per la valorizzazione dei docenti. Ma ci sono anche altre misure significative, come i 20 milioni per il supporto psicologico di studentesse e studenti e del nostro personale. Continuiamo a investire per potenziare la scuola, migliorare le infrastrutture e la qualità del nostro sistema di istruzione", conclude Bianchi. (Rin)