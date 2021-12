Speciale scuola: Brasile, ministro Educazione esclude esigenza vaccino per rientro a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Educazione del Brasile, Milton Ribeiro, ha pubblicato una circolare in cui afferma che le istituzioni scolastiche federali non richiederanno il certificato di vaccinazione contro la Covid-19 per ripristinare il ritorno alle lezioni in presenza per il prossimo anno scolastico. "Non è possibile per le istituzioni scolastiche federali stabilire l'obbligo della vaccinazione contro la Covid-19 come condizione per il ritorno delle attività educative di persona", scrive il ministro nel documento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ribeiro ha sostenuto che richiedere il certificato di vaccinazione sarebbe un modo indiretto per renderlo obbligatorio, cosa che, secondo lui, può essere fatta solo attraverso la legge. "Il requisito della prova della vaccinazione come mezzo indiretto per indurre la vaccinazione obbligatoria può essere stabilito solo per legge, secondo quanto sostenuto dalla Corte suprema", ha scritto il ministro, sottolineando che le istituzioni saranno al contrario obbligate ad applicare i protocolli sanitari determinati in una delibera del Consiglio nazionale dell'istruzione per evitare il contagio. (Brb)