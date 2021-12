© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prioritario tutelare la scuola in presenza. Questa la posizione ribadita stamattina dal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a quanto si apprende, nel corso della riunione che si è svolta con gli assessori regionali alla Salute. "Per il governo è fondamentale tutelare la didattica in presenza", avrebbe detto Bianchi nel corso del suo intervento. (Rin)