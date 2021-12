Covid: Rezza, tasso incidenza casi raddoppiato rispetto a settimana precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il tasso di incidenza di casi di Covid 19 nel nostro Paese tende addirittura a raddoppiare rispetto alla settimana precedente e si fissa intorno a 783 casi per 100 mila abitanti. Lo ha reso noto il direttore generale della prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute, Giovanni Rezza. “Anche l’Rt mostra una tendenza all’aumento -prosegue Rezza -. Siamo ormai a 1,18, quindi ben al di sopra dell’unità”. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva “è rispettivamente al 17,1 e al 12,9 per cento, quindi al di sopra della soglia critica al livello nazionale”. Soglia critica che, ha precisato Rezza, “viene superata in ben 12 Regioni”. “Data l’estrema contagiosità della variante Omicron - ha concluso - è bene continuare a tenere comportamenti prudenti, rispettare l’autoisolamento e le altre norme quarantenarie e, soprattutto, effettuare la dose di richiamo”. (Rin)