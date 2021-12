Speciale infrastrutture: Romania, il governo approva i nuovi progetti previsti dal Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciuca ha affermato che il governo ha bisogno di accelerare i lavori, affermando che ci sono progetti e riforme intraprese affinché i loro benefici siano sentiti dai cittadini e dalla società. Ciuca ha anche fornito alcuni esempi: "Nel campo dell'istruzione - riduzione dell'abbandono scolastico; nelle infrastrutture ferroviarie - un piano d'azione per aumentare il traffico ferroviario di almeno il 25 per cento entro il 2026; servizi estesi di approvvigionamento idrico e fognario - il collegamento di più comunità. La Romania ha a disposizione 968 milioni di euro per questo scopo nei prossimi anni; 2 sezioni dell'autostrada Transilvania; progetti di riqualificazione energetica". (Rob)